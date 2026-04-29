ビジュアル系シーンのレジェンド・ＳＨＡＺＮＡが牙をむいた。復活から約３年、満を持して打ち出したのは６か月連続リリース、周年ライブ、そして異例の主催対バンイベントという攻めの三段構えだ。きっかけは今年３月から４月にかけて敢行した海外ツアーだった。ブラジル、チリ、メキシコ、香港と回る中で、現地アーティストのむき出しの表現力と観客の熱量に衝撃を受けたという。関係者は「ＩＺＡＭはかなり打ちのめされた様