＝LOVEの野口衣織が28日までに、自身のインスタグラムを更新。誕生日ショットを投稿した。今月26日に26歳の誕生日を迎え、花畑を背景に、花束を抱えた写真を披露。「26歳お誕生日になりました〜！応援してくださる皆さん興味を持ってくださった皆さんいつも本当にありがとうございます」と感謝した。そして「私のペースになってしまいますが、これからもインスタの更新！楽しみます何度誕生日を迎えても自分が4月生まれ