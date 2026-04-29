スチームミルクのような“ホワイト”アクセント採用ステランティス ジャパンは2026年4月23日、フィアットのコンパクトSUV「600 Hybrid（セイチェント ハイブリッド）」の限定車「600 Hybrid La Prima Caffelatte（ラ プリマ カフェラテ）」を、200台限定で発売しました。フィアットは、1899年にイタリア・トリノで創業された、遊び心あふれるライフスタイルを提案し続ける伝統ある自動車ブランドです。そんな同ブランドから登