ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、石油元売り大手の出光興産がベトナムに対して400万バレルの原油を調達し、供給することがわかりました。【映像】出光興産が原油を提供したベトナム・ハノイの様子出光興産によりますと、ベトナム政府から要請があり、日本政府とも協力しながらホルムズ海峡を通らないルートで調達した中東産の原油400万バレルを供給するということです。出光は、ベトナム北部にあるニソン製油所の運営会