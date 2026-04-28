メーデー連休（5月1〜5日）を間近に控え、上海野生動物園には多くの「新メンバー」が登場しました。ジャイアントパンダの「チエンジェン（芊真）」が四川省から上海に来て初めて公開され、また今年初めに生まれてもうすぐ4カ月になるアジアゾウの赤ちゃんも同時に公開されました。「チエンジェン」は2020年7月26日に四川省で生まれ、2026年2月に上海に来て脱感作訓練を経て、初めて公開されました。丸くてふわふわのほっぺた