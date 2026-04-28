◆東都大学野球２部春季リーグ戦第３週第１日▽帝京平成大１０―３駒大（２８日・大田）今季、初めて２部に昇格した帝京平成大が、リーグ戦５試合目で初勝利を挙げた。今秋ドラフト候補に挙がる駒大・仲井慎投手（４年＝下関国際）を、序盤から攻略。１―２の３回裏に３番・前本捷壮左翼手（３年＝小松大谷）の左越え本塁打で同点に追いついた。続く４回裏２死一塁から８番・木村龍之介中堅手（２年＝松本国際）が中前へ落ち