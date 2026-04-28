有村架純が主演を務める天野千尋監督最新作『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）より、有村の闇バイト仲間を演じる黒木華と南沙良のキャラクターが光る新規場面写真が解禁された。【写真】『マジカル・シークレット・ツアー』新規場面カット（5点）本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが【金の密輸】で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナル作品。二児の母、大学の研究者、未婚の妊婦。一見犯罪