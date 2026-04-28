きょう（28日）、岡山県備前市沖の海上でプレジャーボートが浸水し、73歳の男性が死亡しました。 【写真をみる】浸水したプレジャーボート（玉野海上保安部提供） 「浸水していて、沈みそうだ」とマリーナに連絡 玉野海上保安部によりますと、午前7時すぎに備前市のマリーナから出航したプレジャーボートから「浸水していて、沈みそうだ」という内容の連絡が所属するマリ}