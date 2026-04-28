アメリカとイスラエルによるイラン攻撃からまもなく2か月。中東情勢の悪化により、石油を原料とするナフサの供給不安は日に日に深刻さを増している。【写真】ベッドの上に横たわり、透析治療中のグレード義太夫命の危機《＃透析が止まる日》「ナフサはプラスチックや合成樹脂の原料になるため、レジ袋といった日用品から、住宅設備や自動車部品まで幅広い用途で利用されています。医療の分野でも、注射器や点滴バッグといった