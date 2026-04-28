東建コーポレーションや柿安本店、ＭａｃｂｅｅＰｌａｎｅｔといった４月期決算銘柄に安いものが目立つ。きょう２８日は４月期末の配当と株主優待の権利落ち日にあたることから、処分売りの動きが優勢となっているようだ。 フリービット、日本ハウスホールディングスのほか、Ｈａｍｅｅ、ナ・デックス、グリーンエナジー＆カンパニーなども下落している。 （注）タイトル末