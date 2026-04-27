クラシックやヴィンテージスタイルのバイクに乗り、スーツなど「紳士淑女の装い」でパレードランで街を颯爽と駆け抜ける。そんな小粋で華やかなイメージで知られる「DGR（The Distinguished Gentleman’s Ride）」。 2012年にオーストラリアでスタートしたこのイベントだが、単なるドレスアップ・ライドではない。見た目の華やかさや楽しさの奥にある「本来の目的＝男性の健康をサポー