新見市役所 4月27日、岡山県新見市の市営施設「新見市グリーンミュージアム神郷温泉」で国の基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されました。市は、当面の間、営業を中止するとしています。 レジオネラ属菌は、国が義務付けている法定検査で確認されました。市は、施設の清掃、ろ過装置などの洗浄、滅菌設備の再点検などを行い、再度の水質検査で菌が基準値を下回れば営業を再開するとしています。 市は、健