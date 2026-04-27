Skyscanner Japanは、ChatGPT上で航空券比較サイト「Skyscanner（スカイスキャナー）」のアプリの提供を開始した。ChatGPTのアプリ画面からSkyscannerアプリにアクセス・インストールし、ChatGPT上で「@skyscanner」とメンションして話しかけるだけで、Skyscannerが提供する世界中のフライト選択肢が表示される。自然な会話の中で旅行を計画しているような感覚で、必要な時にリアルタイムの検索結果を得ることができる。同社は、人