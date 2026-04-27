提供：香川県 香川県庁の東館ロビーと県議会議事堂で、4月27日から「さぬき讃フラワー」を用いて作られたフラワースタンドの展示が行われています。 香川県で栽培された花の魅力を県民に知ってもらおうと県が去年から行っている取り組みです。 県内で香川県産の花を積極的に取り扱う「香川県産花き取扱協力店」の協力のもと、5月10日の母の日にちなんで県産のカーネーションなどからなる