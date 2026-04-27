「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月26日（日）の放送は、「カンニング竹山をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！【動画】カンニング竹山“コメンテーター卒業宣言”の真相激白「仕事ねぇじゃん！」ドラゴン細井の“低学歴攻撃“に猛反論拳の代わりに言葉をぶつけ合う、しゃべりの格闘技「口喧嘩」。第3弾は、感情むき出し芸人のカンニング竹山が登場！ 2020年、渋谷に「美容外科