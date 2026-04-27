カンニング竹山“コメンテーター卒業宣言”の真相激白「仕事ねぇじゃん！」ドラゴン細井の“低学歴攻撃“に猛反論
「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。4月26日（日）の放送は、「カンニング竹山をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！
【動画】カンニング竹山“コメンテーター卒業宣言”の真相激白「仕事ねぇじゃん！」ドラゴン細井の“低学歴攻撃“に猛反論
拳の代わりに言葉をぶつけ合う、しゃべりの格闘技「口喧嘩」。
第3弾は、感情むき出し芸人のカンニング竹山が登場！ 2020年、渋谷に「美容外科 アマソラクリニック」をオープンし、YouTubeチャンネル「令和の虎」で歯に衣着せない物言いが話題になった美容外科医・ドラゴン細井と対戦する。
細井は「“学歴は人生に影響しない”とか言うヤツ、マジでクソ！」と発言。
医学部を夢見る学生向けの塾も経営している彼は、「竹山さんみたいな低学歴(最終学歴：高卒)の人が、偉そうにコメンテーターをやるのはやめた方いい。学歴がないくせに、知った風なコメントをするやん！ それで炎上してる」と攻める。
すると竹山は、「コメンテーターやるにあたって、学歴はないが、国会議員に取材したり、裏を取ってやっている」とコメント。
最近、「ニュースなどのコメンテーターを辞める」と宣言したことが話題になった竹山だが、実はラジオで冗談交じりに言ったことがネット記事になっただけだそう。
細井は「炎上したから、ビビって辞めたんだろうと思われている」、世間は竹山が低学歴だから辞めると思っていると詰めるも、竹山は「今はやりたくないからやらないと言っているだけ」と反論。
その発言にスイッチが入った細井は、「芸人なのにそんな気持ちになっちゃっていいんですか？ 全てのマイナスをプラスに変えていくのが芸人やん！」と猛口撃。すると竹山は、細井に「舞台とかやってるの知ってますか？」と質問を。
「知らないし、芸人っていつも同じことを言ってくるんですね。とろサーモンの久保田さんも同じこと言ってましたよ！」とあきれ顔になる細井。
さらに細井が「(視聴者からの)反応で芸人じゃないと認識されている。キレ芸も流行らなくなり、キレもなくなり、コメンテーターに転職したけど…」と追撃すると、「転職なんかしてません！ あなたが見てないだけですよ！ バラエティーも全然やってます」と竹山。
竹山は「テレビが好き。興味を持っていろんな仕事をしているし、コメンテーターも今は飽きたと思ってやらないだけ」と胸の内を明かすが、細井は「言い訳がましい。仕事を選ぶんじゃないよ。仕事ねぇじゃん！」と容赦ない。
さらに細井が、「竹山さんに学歴があったとしたら、もっと仕事の幅も広がったし、コメンテーターとしての裾野も広がった。なかったことで、コメンテーターの道も奪われた」と説くと、竹山は納得しつつも、「学歴があったとしても、嫌になるときは嫌になる。興味があれば今から大学に行くことも可能です」とコメント。すると細井は“竹山が大学に入って学歴の大切さを広めてくれたらうれしい”と大学入学を勧める展開に。
実は竹山の親族には医者が多く、「大学に行ってないのは自分だけ」と明かすが、芸人としての稼ぎは親族と変わらないし、むしろ少し上だと主張。「学歴はやりたい人には必要だと思うけど、学歴によって判断される世の中は違うと思う！」と切り返した。
【動画】カンニング竹山“コメンテーター卒業宣言”の真相激白「仕事ねぇじゃん！」ドラゴン細井の“低学歴攻撃“に猛反論
拳の代わりに言葉をぶつけ合う、しゃべりの格闘技「口喧嘩」。
第3弾は、感情むき出し芸人のカンニング竹山が登場！ 2020年、渋谷に「美容外科 アマソラクリニック」をオープンし、YouTubeチャンネル「令和の虎」で歯に衣着せない物言いが話題になった美容外科医・ドラゴン細井と対戦する。
細井は「“学歴は人生に影響しない”とか言うヤツ、マジでクソ！」と発言。
医学部を夢見る学生向けの塾も経営している彼は、「竹山さんみたいな低学歴(最終学歴：高卒)の人が、偉そうにコメンテーターをやるのはやめた方いい。学歴がないくせに、知った風なコメントをするやん！ それで炎上してる」と攻める。
すると竹山は、「コメンテーターやるにあたって、学歴はないが、国会議員に取材したり、裏を取ってやっている」とコメント。
最近、「ニュースなどのコメンテーターを辞める」と宣言したことが話題になった竹山だが、実はラジオで冗談交じりに言ったことがネット記事になっただけだそう。
細井は「炎上したから、ビビって辞めたんだろうと思われている」、世間は竹山が低学歴だから辞めると思っていると詰めるも、竹山は「今はやりたくないからやらないと言っているだけ」と反論。
その発言にスイッチが入った細井は、「芸人なのにそんな気持ちになっちゃっていいんですか？ 全てのマイナスをプラスに変えていくのが芸人やん！」と猛口撃。すると竹山は、細井に「舞台とかやってるの知ってますか？」と質問を。
「知らないし、芸人っていつも同じことを言ってくるんですね。とろサーモンの久保田さんも同じこと言ってましたよ！」とあきれ顔になる細井。
さらに細井が「(視聴者からの)反応で芸人じゃないと認識されている。キレ芸も流行らなくなり、キレもなくなり、コメンテーターに転職したけど…」と追撃すると、「転職なんかしてません！ あなたが見てないだけですよ！ バラエティーも全然やってます」と竹山。
竹山は「テレビが好き。興味を持っていろんな仕事をしているし、コメンテーターも今は飽きたと思ってやらないだけ」と胸の内を明かすが、細井は「言い訳がましい。仕事を選ぶんじゃないよ。仕事ねぇじゃん！」と容赦ない。
さらに細井が、「竹山さんに学歴があったとしたら、もっと仕事の幅も広がったし、コメンテーターとしての裾野も広がった。なかったことで、コメンテーターの道も奪われた」と説くと、竹山は納得しつつも、「学歴があったとしても、嫌になるときは嫌になる。興味があれば今から大学に行くことも可能です」とコメント。すると細井は“竹山が大学に入って学歴の大切さを広めてくれたらうれしい”と大学入学を勧める展開に。
実は竹山の親族には医者が多く、「大学に行ってないのは自分だけ」と明かすが、芸人としての稼ぎは親族と変わらないし、むしろ少し上だと主張。「学歴はやりたい人には必要だと思うけど、学歴によって判断される世の中は違うと思う！」と切り返した。