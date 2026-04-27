今からスカートを新調するなら、夏まで長く使えるものやコーデに悩みにくい一枚を選んでおくと良さそう。【GU（ジーユー）】からは、シンプルで合わせやすく、着回し力の高いスカートが登場しています。40・50代からのレビュー評価が高く、大人女性からも支持されているようです。今回は、春のワードローブに加えたいスカートをご紹介します。 ふんわりシルエットのカ