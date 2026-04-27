【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：49,230.71 ▼79.61（4/24）NASDAQ：24,836.60 △398.10（4/24） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。イラン戦争長期化への懸念があるなか、大型テクノロジー株が上昇し、S＆P500株価指数、ナスダック総合株価指数は過去最高値となりました。ダウ平均は9ドル高の49,320ドルで取引を開始しました。寄付き直後に上昇し、日本時間22時30分に83ド