任期満了に伴うさぬき市長選挙は、きょう（26日）投開票が行われ、現職の大山茂樹氏（75）が6回目の当選を果たしました。 【画像を見る】現在の開票状況は？【随時更新】 開票状況は？ 投票はさぬき市内の23か所で行われ、投票率は51.90%と、8年前の前回を14.68ポイント上回っています。確定票数（午後10時20分）は、【画像⑤】の通りです。