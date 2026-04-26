町田啓太主演の日本テレビドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」第３話が２５日に放送された。ドラマがスタートして２週間、３回目の放送となったが、依然としてネットでは「え？寺田心くんだったの？あの？！変わり過ぎてない？」「寺田心くんだったの？え〜っ今知った」「寺田心くんすんごい成長してる」「寺田心出てるの気づかなかったｗ」と驚く投稿が相次いでいる。浮田立樹（町田啓太）が教室長を務めるフリースクール「ユ