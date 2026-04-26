◇セ・リーグ中日3―0ヤクルト（2026年4月26日バンテリンD）中日の川越誠司が負傷交代した。8回に適時打を放った後に、二塁へのスライディング時に負傷。もん絶して立ち上がれず、担架でグラウンドから運び出された。2―0の8回1死三塁、代打で出場。貴重な追加点となる右越え二塁打を放ったが、二塁へのスライディング時に右肩付近を負傷した。すぐにトレーナーが駆けつけて担架が呼ばれ、そのまま運び出された。中日