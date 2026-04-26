千葉・習志野市で酒を飲んで車を運転し、男性をはねて重傷を負わせたうえ逃走したとして、24歳の男が逮捕されました。自称会社員の川越盛斗容疑者（24）は25日午前2時過ぎ、習志野市藤崎の県道で酒を飲んだ状態で車を運転したうえ、対向車線にはみ出し走行し、路側帯を歩いていた男性（38）をはね、そのまま逃走した疑いが持たれています。男性は右肩の骨を折る重傷を負いましたが、命に別条はないということです。川越容疑者は、