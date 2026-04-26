俳優の賀集利樹（47）が26日、自身のインスタグラムを更新。「仮面ライダーアギト」再会ショットを公開し、反響を呼んでいる。賀集は2001年放送のテレビ朝日「仮面ライダーアギト」で主役の津上翔一/仮面ライダーアギト役で俳優デビュー。同作は同時に3人のライダーが登場する作品で、賀集のほか、俳優の要潤、歌謡グループ「純烈」の元メンバーで俳優として活動していた友井雄亮さんがライダーを演じていた。賀集は「25年。