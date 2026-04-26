テレビ朝日系 毎週日曜午前9時より放送中の『仮面ライダーゼッツ』より、最終章“極限の夢”のビジュアルが解禁となった。○最終章! 仮面ライダーゼッツエクスドリーム登場!“極限の夢”ビジュアル解禁!4月26日放送の第32話では、父であり司令官だったコードナンバー：ゼロ(川平慈英)の夢の中で、ゼッツと瓜二つの怪人・ゼッツダークネスナイトメアを撃破した万津莫/仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)。しかし、その代償としてゼッツ