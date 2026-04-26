＜第166話です。167話はこちら＞【つづきを読む】【伝説の切腹】武市半平太、最期の刻。 武士の矜持を見せた「三文字切腹」とは！？坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜15巻が発売中。コミックス第15巻大好評発売中です！最新コミックス第16巻は5月18日発売