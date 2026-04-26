本拠地ナショナルズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近7戦6発の量産態勢でメジャー本塁打数トップタイに。衝撃を与える活躍の中で、村上が残している珍しい数字も話題になっている。1点を追う4回、相手の2番手マイコラスから11号同点ソロを放った村上
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