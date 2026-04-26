本拠地ナショナルズ戦

米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が24日（日本時間25日）、本拠地ナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場。今季11号同点ソロを放った。3打数1安打1打点1四球で、5-4で勝ったチームに貢献。直近7戦6発の量産態勢でメジャー本塁打数トップタイに。衝撃を与える活躍の中で、村上が残している珍しい数字も話題になっている。

1点を追う4回、相手の2番手マイコラスから11号同点ソロを放った村上。アルバレス（アストロズ）に並んで本塁打数メジャートップに立った。まだ4月だが、シーズン換算すると68本塁打ペースだ。

ルーキーながら驚異の量産態勢に入っている村上。意外な数字も話題だ。今季ここまで11本の長打を放っているが、そのすべてがホームラン。二塁打、三塁打はゼロという“極端”なデータになっている。

MMLB公式サイトのサラ・ラングス記者のXによると、1900年以降でメジャーデビューから長打が連続して本塁打となった最長記録は2016年の李大浩の10本。村上はこれを上回ったという。日本ファンは「ホンマに怪物すぎるやろ」「ホワイトソックス以外の球団悔しがってそう」「打てばホームランやん」「こんなの狙っても出来ないよね」「二塁打ないの面白すぎる」「大谷さん以来の衝撃やわ」「尖りすぎててたまらん」「なかなか不自然で不気味な記録だな」「意味不明すぎて草」などと困惑交じりの声が上がった。

米スポーツ専門局「ESPN」のデータを主に扱うXアカウント「ESPNインサイツ」では「5月前の新人による最多ホームラン（MLB史上）」というリストが紹介され、11本の村上が史上最多に。これまで2017年のジャッジ、16年のトレバー・ストーリー、14年のホセ・アブレイユの10本が最高だったが、まだ4月に5試合を残した状態で新記録を打ち立てた。



（THE ANSWER編集部）