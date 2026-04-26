◇アジア・チャンピオンズリーグエリート決勝町田0―1アルアハリ（2026年4月25日サウジアラビア・ジッダ）サウジアラビアで集中開催されているサッカーのアジア・チャンピオンズエリート（ACLE）決勝が25日に行われ、初出場のFC町田ゼルビアは前回王者アルアハリ（サウジアラビア）と激突。スコアレスのまま突入した延長前半6分に今大会初失点を喫し、0―1と敗戦。後半相手に退場者が出て数的有利となるも無得点。日本勢は