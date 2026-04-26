プレミアリーグ第34節、アーセナルとニューカッスルのゲームが行われた。アーセナルにとってついに首位陥落したあとのゲームということになったこの試合。序盤はビルドアップしようとするアーセナルを高い位置で捕まえるニューカッスルという構図となる。9分にさっそく試合が動いた。コーナーキックから、マイナスのボールを受けたエゼが右足を一閃。シュートはゴール左隅に決まってアーセナルが先制する。このゴールで、アーセナ