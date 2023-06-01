鹿児島県薩摩川内市で25日夜、火事があり、住宅1棟が全焼しました。この火事で、住人の男性が煙を吸って病院に搬送されました。 薩摩川内警察署によりますと、25日午後11時ごろ、薩摩川内市東郷町斧渕の農業・尾付野芳久さん（50）の住宅で「リビングが燃えている」と、尾付野さん本人から消防に通報がありました。 火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、この火事で、尾付野さんが暮らす木造2階建ての住宅1棟、およそ11