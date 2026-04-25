社員食堂に勤務しながら執筆し、２０１３年に「月下上海」で第２０回松本清張賞を受賞し、「食堂のおばちゃんが受賞した」と話題になった「食堂のおばちゃん」「婚活食堂」「ゆうれい居酒屋」の人気作家・山口恵以子氏が、初の児童書「給食のおばちゃん」（作：山口恵以子 、絵：彩田花道）シリーズを理論社から発売した。同書は、伝説の管理栄養士として知られ「給食のおばちゃん」の愛称で子どもたちに親しまれている昼間明