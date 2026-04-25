私たちの生活に欠かせない水について。水道管の老朽化に伴う水道料金の値上げが全国で相次いでいます。長岡市でもことし7月から25年ぶりに水道料金が値上げされる予定です。水が欠かせないラーメン店では物価高が続く中での値上げに困惑しています。 看板メニューはつけめん 長時間煮込んだ豚骨魚介スープキンキンの氷水で麺を締めれば自慢の1杯の完成です。記者リポート「じっくりと煮込んだ魚介