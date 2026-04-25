コスプレイヤー・えなこさんが、30日発売のBUBKA6月号（白夜書房）表紙&巻頭グラビアを飾ります。【写真】人気コスプレーヤーえなこさん、美しすぎる衝撃の180度開脚姿表紙は、BUBKA出演時にはおなじみとなった変形水着を着用。そのほか、チューブトップにニーハイソックスを合わせたギャルライクなスタイルや、ピンクのビキニ、青のランジェリーなど、多彩な衣装で魅力を存分に見せつけます。10周年を迎えたグラビア活動の集