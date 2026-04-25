コスプレイヤー・えなこさんが、30日発売のBUBKA6月号（白夜書房）表紙&巻頭グラビアを飾ります。



【写真】人気コスプレーヤーえなこさん、美しすぎる衝撃の180度開脚姿

表紙は、BUBKA出演時にはおなじみとなった変形水着を着用。そのほか、チューブトップにニーハイソックスを合わせたギャルライクなスタイルや、ピンクのビキニ、青のランジェリーなど、多彩な衣装で魅力を存分に見せつけます。10周年を迎えたグラビア活動の集大成となる「最高傑作えなこ」です。



インタビューでは、グラビア活動を始めてからの10年を振り返り、初期の苦労や転機となった出来事を語りました。現在のグラビアに対する自身の考えを明かし、プライベートも含め、今後挑戦したい活動についても話しています。



BUBKA6月号には元NMB48の和田海佑さんの水着グラビアも掲載され、白黒のランジェリーカットや水着姿を披露、ポスターではえなこさんと両面を飾るほか、誌面ではこれまでにない解放感あふれる魅力を見せています。またTSUTAYA EBISUBASHI限定で購入者限定のポストカードが付属します。



そのほか、SKE48の篠原京香さんの水着グラビア＆インタビュー、AKB48の倉野尾成美さん×丸山ひなたさん、向井地美音さん×近藤沙樹さんの対談、さらに私立恵比寿中学の桜木心菜さん×ukkaの芹澤もあさんの対談が掲載。そのほか由良ゆらさん、麻倉瑞季さん、東かなめさんによる水着グラビアなど、多彩な企画が収録されています。