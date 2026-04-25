新日本プロレス２５日広島大会で、タイガーマスクがＩＷＧＰジュニアヘビー級王者のＤＯＵＫＩ（１０万３４歳）にランバージャックデスマッチを要求した。７月７日後楽園大会での引退を控えているタイガーは、２９日佐賀大会で実に約１６年ぶりとなる同王座挑戦を控えている。２４日の愛媛・今治大会では前哨戦でＤＯＵＫＩ属する極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」との１０人タッグマッチに臨むも、両者リン