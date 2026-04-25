◇パ・リーグ西武9―7楽天（2026年4月25日楽天モバイル）西武が逆転勝ちを収め、4位に浮上した。5―5の7回、4番手として登板した2年目右腕・篠原響投手（19）が楽天打線を三者凡退に抑えると、直後の8回に味方が逆転してプロ初勝利。「本当は去年勝ちたかった。今年こういう形になったが、でも初勝利できたことはうれしいです」と喜びを語った。2月にはサポートメンバーとしてWBCに臨む侍ジャパンの宮崎合宿に帯同。先