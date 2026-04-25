家庭で余っている食品を寄付するフードドライブが山形市で行われています。 【写真を見る】食品ロス削減し必要な人へエスパル山形でフードドライブ実施 フードドライブが行われているのは、山形駅ビル内のエスパル山形です。食品ロスを削減し、必要としている人に寄付しようときょうから始まりました。2階のインフォメーションカウンター脇にボックスが置かれ、飲み物やレトルト食品などが持