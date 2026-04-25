お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）と富澤たけし（51）が25日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演。体調不良でラジオ番組を欠席したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）についてコメントした。オープニングトークで、伊達が「バナナマンの日村さんがね、今体調不良で」と日村について言及。富澤は「どうしちゃったん