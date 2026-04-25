先日「家賃16万円の部屋で同棲して、彼氏は会社から10万円の家賃補助が出ているのに、彼女に8万円の負担を求めるのは妥当なのか」という投稿がSNSで話題になりました。 彼氏は家賃補助により実質の負担額が「ゼロ」なのに、彼女には折半と称して「8万円」を請求し、「2万円得」をするこの状況にモヤッとした人も多いのではないでしょうか。 「彼氏はケチなのではないか」と感じる一方で、そもそも家賃補助の扱いは給