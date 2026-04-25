「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックＴＥＡＭＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。冬季五輪のパレードは初の実施。選手は総勢１１９人が参加し、８グループに別れて日本橋のコレド室町テラスから大通りを約７００メートル歩いた。スノーボード女子ビッグエア金メダルと、スロープスタイル銅メダル