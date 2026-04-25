「ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮ応援感謝パレード」（２５日、日本橋）

ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック日本代表による「応援感謝パレード」が２５日、都内で行われた。冬季五輪のパレードは初の実施。選手は総勢１１９人が参加し、８グループに別れて日本橋のコレド室町テラスから大通りを約７００メートル歩いた。

スノーボード女子ビッグエア金メダルと、スロープスタイル銅メダルを獲得した村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「人の多さにびっくりした。『感動したよ』と言われるたびにぐっときた」と感慨。同男子ビッグエア金メダルの木村葵来（ムラサキスポーツ）は「人の多さにびっくりした」と率直に話し、男子ハーフパイプ金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）は「こんなに多くの方に応援されていたと実感できた。この声援を滑りに変えて、良い結果で恩返しできれば」と気持ちを新たにした。

日本選手団はミラノ・コルティナ冬季五輪で、目標に掲げていた北京五輪のメダル１８個を超える過去最多の２４個（金５個、銀７、銅１２）を獲得した。金メダル数は自国開催の９８年長野五輪と並んで過去最多で、冬季五輪通算では節目の１００個に到達。うち直近３大会で過半数を占めており、冬季アスリートの成長を大きく印象づけた大会となっていた。