◇セ・リーグ中日6―4ヤクルト（2026年4月24日バンテリンドーム）ついにホームランウイングが竜党の歓喜を呼んだ。1点を追う9回1死二、三塁。中日・村松がすくい上げた一撃が今季新設された右翼スタンドへ飛び込む。連敗を6で止める劇的弾。サヨナラ勝ちが今季初なら、逆転勝利も初めてだった。「連敗してると、消極的なプレーばかりで攻めていけない。みんな諦めていないし、ここからです」同じ明大卒で6学年先輩の右