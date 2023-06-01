◇ナ・リーグ カブス8ー7フィリーズ （2026年4月23日シカゴ）カブス・鈴木誠也外野手（31）が23日（日本時間24日）、フィリーズ戦の8回に3試合連続となる3号ソロを放った。同じシカゴを本拠地とするホワイトソックス・村上宗隆内野手（26）が前日まで日本選手最長記録の5戦連発をマーク。通称「風の街」に「村神様」が新風を吹かせる中、鈴木は「神ってるモード」に突入した。9連勝でチームをナ・リーグ中地区同率首位に浮