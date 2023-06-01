松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。2Rは山口優依（31＝愛知）が突っ張り先行で押し切った。「全ツッパのプランで誰も出させないつもりだった。内から外からゴチャゴチャしたのが反省点。（接触で）ヒヤッとしたし、ヒヤッとさせてしまった。内を空けなければそうならなかったし、反省点。頭に気合を入れたかいがありました（笑い）」気合は十分すぎるほど伝わってきた。