オシャレを楽しみたい気持ちはあるものの、気になるアイテムが多くてお財布と相談中……。そんな時こそ、プチプラでも高見え感のある一着を見つけたら気分が上がりそうです。今回ご紹介するのは、【GU（ジーユー）】の半袖カーディガン。上品なデザインに加え、素材感やディテールにもこだわりが感じられ、プチプラとは思えない仕上がりです。スタッフのお手本コーデもあわせてチェックすれば、思わ