◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節ＦＣ東京５―２水戸（２４日・味の素スタジアム）ＦＣ東京はホームで水戸に５―２で勝利した。今季最多の５得点で首位の鹿島を追走した。この試合まで３連勝の水戸が先制に成功した。前半１７分、ロングスローから好機を作ると、こぼれ球からＭＦ新井瑞希が左クロス。ＤＦダニーロが右足で直接合わせると、ボールは相手ＧＫキムスンギュの横を抜けてネットの中に吸い込まれた。た