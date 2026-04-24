元テレビ朝日社員の玉川徹氏は24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週ぶりに番組出演した元プロ野球選手のタレント長嶋一茂のこんがりと日焼けした表情に「顔がハワイなんだよ。どうよ、この色」と、先週欠席の「真意」を念頭にツッコんだ。この日の放送は恒例のパネル特集で、「最新研究長生きしたいシニアは肉医師が勧める『新』肉食慣習」をテーマに、ご長寿のシニアには、肉を食べる人