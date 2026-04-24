元テレビ朝日社員の玉川徹氏は24日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週ぶりに番組出演した元プロ野球選手のタレント長嶋一茂のこんがりと日焼けした表情に「顔がハワイなんだよ。どうよ、この色」と、先週欠席の「真意」を念頭にツッコんだ。

この日の放送は恒例のパネル特集で、「最新研究 長生きしたいシニアは肉 医師が勧める『新』肉食慣習」をテーマに、ご長寿のシニアには、肉を食べる人が多いという事例を紹介。黒柳徹子が焼き肉を食べる様子をアップした動画を紹介したほか、立川パークスクリニックの久住英二院長を解説ゲストに迎え、たんぱく質不足を補うために、高齢者は菜食中心でなく肉や魚を中心にしっかり食べることが大切という観点から、効果的な肉の食べ方などについて久住氏のアドバイスをまじえながら伝えた。

一茂は、ハワイ渡航を明言こそしなかったが、「この間、おととい、帰りの機内で91歳のおばあちゃんと会った。全然知らない人だけど、おれがどれくらいまで海外旅行できるかなと思った時、91歳でピンピンしていて」「何をやっているんですかとたずねたら、ヨガをやっていると。姿勢がすごくいい。それプラス、肉を食べて、お酒も適度に飲むと。4世代でハワイに来ていらっしゃった。ひまごといっしょに。幸せだと思わない？」と、言外にハワイに渡航していたことをにじませた。

コーナー終盤で視聴者からの質問として、「朝昼晩、いつお肉を食べたらいい？」という質問に、久住院長が「漢方の考え方なら、肉は体を温める。身体を温めたほうが動きやすくなりますし、私は旅行医学という専門もあるが、時差ボケを解消するには朝ご飯にあたるもの（食事）で肉を食べるんです」と、アドバイス。一茂は、ハワイでの朝食が念頭にあるのか「パンケーキじゃないんですね？」と確認したが、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一に「ハワイでしょ？」とツッコまれ、ここで玉川氏が「頭がさ、ハワイから抜けていないんだよ」と、苦言まじりに指摘した。

羽鳥に、「でも、一茂さんは時差ボケがよくあるんですから、肉を食べた方がいい」と勧められた一茂は「時差ボケは確かにひどいね」と応じつつ、「夜は肉を食べているけど、現地の夜じゃだめなんだよね」「（ハワイに）おいしいパンケーキ店があるんだよ」と反応。業を煮やした？ 玉川氏は「一茂さん、顔がハワイなんだよ。顔がさぁ。どうよ、この色」と指摘。日に焼けた一茂のどや顔が、大写しになった。

ここで羽鳥は、「玉川さん、み〜んなが思ってる。み〜んなが、触れてない」と、思わせぶりに指摘。玉川氏は「ああ〜」と納得した様子だったが、一茂は「その辺のご批判は、一切受け付けません」とだけ応じた。

羽鳥も「もうね、テレビ朝日の技術力にも限界があります」と、一茂の「ハワイ焼け」に苦言を呈したが一茂は、淡々とした表情で「その辺のご批判は一切受け付けません」と、繰り返した。