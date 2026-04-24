タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と会員制倉庫型スーパー『コストコ』へ行ったことを報告した。この日、北斗は「買いたいものが沢山あったのでコストコに行ってきました〜！！」と報告し、自身の写真を公開。「いつもは急足で、パパッと買って帰るんだけど…今日はのんびりと新商品を見たりしてパパと相談しながら色々買えました〜」と買い物を満喫した様子でつづった。続けて「カートに一