北斗晶、コストコでカートいっぱいに購入したことを報告「買ってからが勝負です」

タレントの北斗晶が23日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と会員制倉庫型スーパー『コストコ』へ行ったことを報告した。

この日、北斗は「買いたいものが沢山あったのでコストコに行ってきました〜！！」と報告し、自身の写真を公開。「いつもは急足で、パパッと買って帰るんだけど…今日はのんびりと新商品を見たりしてパパと相談しながら色々買えました〜」と買い物を満喫した様子でつづった。

続けて「カートに一杯」（原文ママ）と商品で埋まったカートの写真を公開し「家に帰ってからが大変 直ぐに、小分けにして冷凍と冷蔵と分けたりね」（原文ママ）とコメント。豚バラ肉やブリの味醂干しなどを小分けにする様子を紹介した。

また、大容量の「オリーブオイルのスプレッド」を購入したことを明かし「100均で生クリームの絞り袋を買って、そこに詰めて冷凍してね」と便利な保存術を披露。「私も友達にこのやり方聞いたのよ〜！！」と述べ「コレステロールOなので便利に使えます」と説明した。

さらに、自身を「バターが好きすぎて バタラーなのよ」と称し、気になったという豆乳バターも購入したことを報告。「明日、パンにぬってみます」と期待を寄せ、最後に「コストコの買い物の後は買ってからが勝負です」とつづった。